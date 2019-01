Na tarde desta sexta-feira (25), um homem de 25 anos foi preso suspeito de agredir a ex-namorada dele.

De acordo com a PM, após acionamento pelo 190, policiais militares fizeram contato com a vítima, uma mulher de 32 anos. Ela relatou que o ex-namorado a teria agredido com uma chave de moto, causando uma lesão na orelha direita dela. Ele fugiu em seguida.

A vítima informou que o agressor não aceitou o término do relacionamento e que, em conversa com outra ex-namorada dele, esta informou que também já tinha sido agredida pelo indivíduo.