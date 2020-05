Um homem de 40 anos foi preso, na noite dessa quinta-feira (14), furtando duas sandálias Havaianas em um supermercado no centro de Piumhi.



De acordo com a Polícia Militar, um policial civil estava fazendo compras quando presenciou o indivíduo furtando duas sandálias Havaianas e colocando-as debaixo da blusa. No momento da saída, ele foi abordado pelo policial, que acionou a PM.



Ainda segundo a Polícia, o homem possui várias passagens por furtos e outros delitos. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia.

Fonte: 104 FM