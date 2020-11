Um homem de 41 anos foi preso, no final da manhã desta quinta-feira (12), transportando uma motocicleta adulterada na BR-354.

Durante blitz na altura do km 475, no município de Arcos, policiais rodoviários de Formiga se depararam com um microônibus com placa de Montes Claros, tracionando um reboque emplacado em Varzelândia/MG, que por sua vez transportava uma motocicleta Honda / CG 125.

A motocicleta estava sem a placa de identificação. Durante fiscalização mais precisa, os militares constataram além de estar sem placa, a moto também estava com o número do chassi quase todo suprimido, restando apenas os dois últimos números.

O condutor não portava nota fiscal, nem outro documento que comprovasse a origem da moto. Ele foi conduzido até a delegacia. A moto foi apreendida.