Um homem de 31 anos foi preso na madrugada desta sexta (10) por conduzir veículo sob influência de álcool e por uso e consumo de drogas. A abordagem policial ocorreu na rua João Pedro Teixeira, bairro Jardim Bela Vista, em Arcos, por volta da 01h20, durante uma operação “lei seca”, que é ocasionalmente feita pela Polícia Militar.

No carro, um VW Gol, foram encontrados três papelotes com restos de cocaína e cinco latas de cerveja. O autor disse que é usuário de drogas e que estava bebendo com amigos desde a noite de ontem. Ele também estava com sua carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias, resultando na apreensão do documento.

O carro foi removido ao pátio credenciado e o autor ao hospital e, em seguida, à delegacia de plantão, em Formiga.