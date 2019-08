A Polícia Civil, por meio da 4ª Delegacia Regional de Policia Civil de Formiga, realizou a prisão de um indivíduo de 23 anos que comercializava as denominadas “linhas chilenas” na cidade.

Recebidas as informações, policiais civis compareceram no local indicado e constataram que o investigado possuía carretéis do produto para venda. O autor admitiu que se tratavam de linhas chilenas.

O Delegado de Polícia, Danilo César Basílio, informou que todo material foi apreendido e que será submetido à perícia. O investigado responderá pelo crime previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei 8137 “constitui crime contra as relações de consumo vender, ter em depósito para vender ou expor à venda, ou de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo”.

A Polícia Civil informa que a conduta de utilizar ou vender linhas chilenas ou linhas com cerol são tipificadas como crime e que as ações de investigação e repressão a estes delitos serão intensificadas neste mês de agosto.