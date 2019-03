Redação Últimas Notícias

Um homem de 26 anos foi preso no domingo (10) após agredir a companheira dele.

Segundo a Polícia Militar, o casal participava de um churrasco com amigos em Furnas, onde se desentendeu. Durante a discussão, o homem agrediu a mulher de 25 anos verbalmente e com empurrões. De acordo com a Polícia, ele foi contido pelos amigos.

À PM a vítima relatou que já havia sido agredida outras vezes e teve uma medida protetiva contra o homem, mas retirou a queixa durante audiência de instrução.