Um homem de 24 anos foi preso na noite dessa quarta-feira (27) no Terminal Rodoviário após agredir um homem com chutes e socos.

De acordo com a vítima, um homem de 36 anos, ele estava se divertindo no meio da multidão, durante a comemoração do título do Cruzeiro, quando foi agredido.

A vítima foi encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal (PAM), para receber atendimento médico e passa bem.

O suspeito foi preso e conduzido para a delegacia.