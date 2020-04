Um homem de 40 anos foi preso na noite dessa quarta-feira (15), na BR-354.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), durante patrulhamento pela rodovia, no município de Arcos, policiais receberam denúncia de que um indivíduo havia ameaçado um funcionário de um bar, localizado na rodovia, com uma arma de fogo.

Após ameaça, o suspeito entrou em um veículo Palio Weekend, com placa de Campinas/SP e saiu em alta velocidade.

Os policiais rodoviários iniciaram rastreamento e depararam com o veículo no km 476.