A Polícia Militar prendeu na madrugada desta terça-feira (3), um homem, de 41 anos, por ameaça e um idoso, de 72 anos, por porte ilegal de arma de fogo, após um desentendimento na rua São Gotardo, bairro Rola Moça, em Bambuí.

O homem relatou aos militares que havia emprestado uma ferramenta para a filha do idoso, uma mulher de 37 anos, e que ela havia vendido o equipamento.

O indivíduo exigiu que a mulher pagasse pelo equipamento. Ele disse ainda que em determinado momento o idoso o ameaçou com a arma de fogo.

O pai da vítima disse que o homem estava muito nervoso e por diversas vezes chutou o portão de sua residência afirmando que iria matar a mulher.

Os militares realizaram buscas na garagem da residência do idoso e, após uma varredura, foi encontrada escondida no pneu de um veículo, uma garrucha calibre 22, com dois cartuchos intactos.

Os dois indivíduos forma conduzidos para a delegacia.

