Na noite de domingo (29), a Polícia Militar tomou conhecimento que um cidadão estaria avisando várias pessoas, por meio de um grupo do aplicativo WhatsApp, a respeito de uma blitz de trânsito que estava em andamento na avenida Magalhães Pinto, altura do bairro Mangabeiras, em Arcos.

As mensagens enviadas pelo cidadão continham os dizeres: “Blitz em frente à Copasa, indo pra Exposição. Galera do Golo, ficaveiaco! E é blitz das braba. Parando até as ambulâncias do Samu”. Em seguida, ele mencionou que a polícia estaria desenvolvendo a operação com o intuito de arrecadar dinheiro.

De acordo com as postagens no grupo, vários membros se posicionaram a favor da polícia, explicando ao cidadão que a operação blitz é uma ação preventiva de suma importância no combate ao crime. Mesmo assim, o homem continuou a criticar o trabalho policial, atentando diretamente contra o serviço de utilidade pública.

Após a identificação do homem, de 31 anos, ele foi localizado e preso em flagrante, sendo conduzido à Delegacia de Formiga para providências complementares da Polícia Civil. O aparelho de telefone celular do homem foi apreendido.