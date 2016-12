Da Redação

Um homem de 34 anos foi preso, na noite de quarta-feira (30) após arrombar uma loja de celulares e assistência técnica, localizada na rua Barão de Piumhi, no Centro de Formiga.

No local, os militares se depararam com a porta do estabelecimento arrombada e o alarme acionado.

Nas buscas pelo interior do estabelecimento os policiais abordaram o homem que estava escondido.

Os policiais chegaram até o indivíduo por meio de denúncia anônima.

