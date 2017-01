Um homem, de 29 anos, foi preso em Formiga por dirigir embriagado.

De acordo com a ocorrência, durante policiamento pela área central, na madrugada desta quinta-feira (5), policiais militares se depararam com o veículo VW Fox transitando em alta velocidade.

O condutor do veículo desobedeceu todas as ordens de parada e, ao chegar no cruzamento da avenida Paulo Lins com rua Bernardes de Faria, efetuou uma manobra perigosa conhecida com “cavalo de pau” e entrou na rua Bernardes de Faria, sentido centro/bairro. O motorista colocou em risco a integridade física dele e dos usuários da via.

O veículo foi abordado na avenida Jose Arantes. No carro, estavam ainda três jovens de 18 e 19 anos.

O veículo foi apreendido e removido. O condutor foi conduzido para a Polícia Civil e os passageiros liberados.