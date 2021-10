Um homem de 40 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (25), suspeito de embriaguez ao volante na MG-050, próximo ao KM 264, no município de Piumhi.

De acordo com informações da Polícia Militar, usuários da rodovia fizeram a denúncia através do 190, informando que um veículo de cor vermelha estava trafegando na contramão de direção da via, desviando de outros veículos que vinham em sentido único.

Ainda segundo a PM, ao chegarem no local os militares se depararam com o referido veículo parado na contramão e parte dele em cima do canteiro, com o condutor desacordado em seu interior.

Com muita insistência, os policiais conseguiram despertar o homem, que apresentava sinais visíveis de embriaguez como, hálito etílico, fala desconexa e olhos avermelhados.