Durante operação Lei Seca, nesse domingo (11), no km 105 da rodovia MG 170, em conjunto com a PM de Pimenta/, no município de Pimenta, policiais rodoviários de Formiga, deram sinal de parada para um automóvel Fiat / Uno Mille Way Economy, cinza, emplacado em Pimenta.

Foi verificado que o condutor de 51 anos, residente na zona rural de Pimenta, encontrava-se transportando os passageiros sem o cinto de segurança, sendo verificado também que o homem estava com alguns sintomas de embriaguez, tais como, hálito etílico e olhos avermelhados e após soprar o bafômetro obteve-se o resultado de 0,64 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida que está 16 vezes acima do permitido, sendo localizado em seu bolso três pedras de crack.

Durante a abordagem foi constatado que o condutor havia violentado fisicamente a companheira dele de 34 anos, natural de Belo Horizonte que está grávida de 32 semanas, no sábado (10) vindo a lesioná-la.

O indivíduo relatou ser usuário de drogas e também confessou ter ingerido bebida alcoólica.