Da Redação

Um homem, de 29 anos, foi preso após furtar duas garrafas de vinho e uma faca em um supermercado, localizado na avenida Paulo de Brito, em Formiga. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (20).

Segundo informações da PM, funcionários do supermercado, ao perceberem o furto, foram atrás do homem. O indivíduo os ameaçou com a faca e fugiu.

Após rastreamento, os militares encontraram o indivíduo que foi preso e encaminhado para a delegacia e posteriormente para a Penitenciária Regional de Formiga.