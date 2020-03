Redação Últimas Notícias



Um homem de 30 anos foi preso após invadir uma residência e roubar um celular. O crime foi registrado no sábado (7), em Formiga. A Polícia Militar chegou até o criminoso após flagrar a companheira dele negociando a venda do aparelho com um jovem.

A dupla foi flagrada na praça Alberto Montarroyos, no Centro de Formiga. O celular estava com o jovem de 20 anos.

O responsável pelo furto foi localizado pelos policiais nas proximidades da praça. Ele portava uma réplica de pistola e foi preso. A mulher e o jovem também foram conduzidos para a delegacia.

De acordo com a PM, o trio é conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas e furtos.