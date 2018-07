Um homem de 39 anos, residente em Divinópolis, foi preso pela Polícia Rodoviária de Formiga, após perturbar o trabalho e o sossego do motorista, auxiliar de viagem e demais passageiros do ônibus que faz a linha Divinópolis/Bambuí.

Segundo relatos do condutor do ônibus de 34 anos, o homem estava totalmente embriagado e embarcou na rodoviária de Divinópolis com destino a Iguatama. No decorrer do trajeto, começou a gritar e fazer algazarra dentro do ônibus, vindo inclusive a incomodar o motorista na cabine, causando risco de acidente.

Policiais rodoviários e policiais militares de Formiga, após receberem ligações da auxiliar de viagem relatando o fato, abordaram o ônibus no trevo das rodovias MG-050 BR-354, onde constataram a embriaguez do passageiro. Ele foi preso e conduzido para a delegacia.