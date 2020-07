Policiais Rodoviários do Grupamento Formiga realizaram a prisão de um homem de 31 anos na noite de sexta-feira (10), durante patrulhamento pelo km 497 da rodovia federal BR 354, no município de Formiga.

A ação policial ocorreu por volta das 19h30, quando os militares visualizaram um veículo estacionado em uma estrada de terra, que dá acesso à Comunidade de Padre Trindade, em um local escuro e ermo, o que levantou à suspeição.

O condutor de um GM/Celta, emplacado em Formiga, foi abordado e, ao realizada busca no interior do veículo, foi localizado debaixo do banco do motorista quatro papelotes, contendo em seu interior uma substância esbranquiçada, semelhante à cocaína.

Aos policiais, o homem relatou ser usuário de drogas. Ele foi preso por portar intorpecente no veículo e encaminhado para a Delegacia Regional de Formiga. Ele também irá responder na Justiça pela contravenção penal cometida.