Um homem de 41 anos foi preso nesse sábado (31) por porte ilegal de arma de fogo.



De acordo com o portal Arcos Notícias, o homem foi abordado por policias militares na avenida Progresso, no bairro Nova Morada. No veículo que ele conduzia foram encontrados uma espingarda e cinco cartuchos calibre 36, sendo quatro intactos e um deflagrado.



A arma foi apreendida e o homem conduzido para a delegacia.

