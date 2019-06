Redação Últimas Notícias

Um homem de 27 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (19) por porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na rua Contorno dos Pomares, no bairro Geraldo Veloso, em Formiga.

Uma denúncia anônima culminou na prisão do homem. De acordo com a Polícia Militar, a denúncia dava conta de que um homem com registros de desobediência e embriaguez ao volante possuía uma arma de fogo com a qual havia efetuado disparos em um bar no final de semana passado.

O homem foi localizado em uma oficina mecânica. Ainda segundo a PM, ele teria confessado que possuía uma arma de fogo sem registro e que estava no referido bar no final de semana, mas não informou ter efetuado disparos. Ele teria indicado aos policiais onde estava a arma, um revólver calibre 38 e 13 munições.