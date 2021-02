Um homem foi preso em um bar na rua São Luiz Gonzaga no bairro São Luiz na noite dessa quarta-feira (3). A Polícia Militar foi informada via 190 que no local teria um indivíduo armado.

No local, os policiais militares procederam com as abordagens aos indivíduos com as mesmas características passadas na denúncia.

Os militares foram informados que o indivíduo poderia ter escondido a arma no caminhão dele, que estava estacionado próximo ao bar.

Dessa forma, os policiais foram até o caminhão e, após realizar buscas na cabine, foi encontrado, dentro de uma mochila, um revólver cromado calibre .38 e cinco munições intactas.