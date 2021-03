Na manhã desta terça-feira (23), durante Operação Trigger VI, militares do 3º Pelotão de Itapecerica receberam denúncia anônima de que um morador do bairro Nossa Senhora das Graças estaria em posse irregular de uma arma de fogo.

Diante da informação, os policiais foram até a residência do indivíduo, que confirmou possuir uma arma de fogo, e espontaneamente, entregou aos militares um revólver calibre .22, juntamente com 49 munições intactas, do mesmo calibre.

Diante dos fatos o suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia, juntamente com o material apreendido.

Fonte: Policia Militar