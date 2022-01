Um homem, de 44 anos, foi preso nesta terça-feira (25) suspeito de cometer “o golpe do mecânico” no estacionamento de supermercado de Pouso Alegre, na região Sul de Minas Gerais. Conforme a Polícia Civil, a prática criminosa constava em retirar a mangueira de combustível de veículos estacionados e, quando o proprietário retornava, encontrava o carro com o líquido inflamável vazando.

Então, o suspeito se apresentava como mecânico, alertava a vítima sobre o risco e cobrava um valor pelo concerto do que, ele mesmo, havia quebrado. Um dos alvos do golpe chegou a pagar R$ 200 ao homem.

“A ocorrência foi realizada na noite da última segunda (24), porém o conduzido estava fora de hipótese de flagrante, o que impediu que sua prisão fosse ratificada no momento. Na manhã desta terça, os investigadores da Delegacia de Defraudações, da Regional de Polícia Civil em Pouso Alegre, localizaram o suspeito que foi levado para depor, após as representações e reconhecimento confirmados por três vítimas do golpe”, pontua a entidade em nota à imprensa.

O suspeito está em custódio enquanto diligências para conclusão da ocorrência estão em andamento na cidade. Em testemunho, o homem confessou o crime e alegou que cometia os estelionatos para comprar drogas. Ele informou ser de Campinas, no interior de São Paulo, e que prestava serviço como mecânico em uma empresa na cidade mineira.