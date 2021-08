A Polícia Militar Rodoviária durante uma blitz na manhã deste domingo (1), na rodovia LMG-827, no município de Medeiros, deu ordem de parada para um motocicleta Honda/CG125, com placas de Pimenta. Os militares perceberam que o motociclista demonstrou um certo desconforto com a presença deles no local.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor G.C.M, de 35 anos, não possuía carteira de habilitação e que não portava nenhuma documentação da motocicleta.

Durante a consulta da placa, os militares confirmaram que ela pertencia a uma Yamaha/DT 180. A numeração do chassi também estava adulterada e era de uma motocicleta Honda/CG 125, de Conceição do Pará, que estava registrada no sistema com queixa de furto/roubo.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia de Formiga. A moto também foi apreendida e removida para o Auto Socorro Bambuí.