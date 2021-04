Um homem, de 31 anos, foi preso temporariamente pela Polícia Civil, no sábado (23), suspeito de roubar e matar um homem, de 57 anos, em Piumhi.

Segundo a Polícia, o crime ocorreu na quarta-feira (22). A vítima foi encontrada na rua com ferimentos na cabeça, sem a carteira e o celular. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital no dia seguinte.

A Polícia Civil colheu imagens e depoimentos de testemunhas que indicaram a participação do suspeito no latrocínio — roubo seguido de morte.

As investigações da Polícia Civil continuam para a conclusão do inquérito policial.