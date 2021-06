Na noite desse domingo (13) em decorrência da Operação Batida Policial, militares visualizaram um veículo Fiat Palio estacionado ao lado rodovia MG 260, Km 65, em uma estrada vicinal.

Os militares abordaram condutor. Ao ser procedida busca no interior do veículo, foi encontrada do lado do banco de passageiros uma barra parcialmente aberta, contendo cocaína, com peso aproximado de 1 kg.

Foi dada a voz de prisão ao indivíduo, sendo o material apreendido, juntamente com a quantia de R$253 e um aparelho celular. O veículo utilizado para o tráfico de drogas foi removido ao pátio do serviço de guincho local.

Interpelado pela guarnição policial, o indivíduo disse que havia adquirido o produto no valor de R$ 4 mil, e que estava parado no local dos fatos para dividir a droga, a qual seria distribuída logo em seguida na cidade de Itapecerica.

A Polícia Militar reforça o compromisso no combate ao tráfico de drogas desencadeando operações diversas, utilizando de operações preventivas, repressivas e do serviço de inteligência, e salientando a fundamental importância da população ordeira em denunciar qualquer atividade criminosa que tenha conhecimento através dos canais 190 e 181(Disque denúncia).

Fonte: Polícia Militar