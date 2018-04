Redação Últimas Notícias

Um homem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas durante uma operação policial em Arcos. A ação foi realizada na sexta-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, após receber denúncias anônimas sobre tráfico de drogas no bairro Bela Vista, a corporação planejou uma operação para prender o suspeito.

O jovem que já é conhecido no meio policial foi preso no bairro Eldorado. Na mochila que ele carregava foram apreendidas diversas pedras de crack, buchas de maconha e porções de cocaína. Também foi apreendida certa quantidade em dinheiro que, segundo o suspeito, era proveniente do tráfico de drogas.

O jovem foi conduzido para a delegacia em Formiga.