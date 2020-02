No início da noite dessa quarta-feira (5), uma equipe de policiais militares se deparou, na rua Dico Lavino, bairro Novo Horizonte, com um suspeito de 43 anos, conhecido no meio policial, nas proximidades da residência de um homem de 34 anos, contra o qual havia várias denúncias de envolvimento com o tráfico drogas.

A perceber a chegada da viatura, o suspeito descartou algo no chão e saiu correndo, não sendo encontrado.

Durante buscas na residência, a polícia prendeu o homem de 34 anos e ainda encontrou um tablete e uma porção de maconha.

No local onde estava o suspeito que fugiu, foi encontrada uma bucha de maconha.