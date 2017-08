Um homem de 34 anos foi preso nessa quinta-feira (24) por se passar pelo irmão gêmeo.

De acordo com a ocorrência policial, durante fiscalização de trânsito na praça São Vicente Férrer, no centro de Formiga, os militares abordaram um veículo e ao serem solicitados os dados do condutor e do automóvel, o homem informou que teria deixado os documentos em casa.

Os policiais e o indivíduo foram até a rua José Pedro da Silva, no bairro Bela Vista, onde documentos foram apresentados para a PM.

Após o ocorrido, populares informaram aos policiais que o condutor havia usado os documentos do irmão gêmeo, pelo fato do irmão ser habilitado e ele não.

Na casa do suspeito, a denúncia foi confirmada.

O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil.