Um homem de 42 anos foi preso no domingo (12) por violar sepulturas do Cemitério Municipal de Perdões. O homem iria vender a ossada por R$ 50.

De acordo com a Polícia Militar, os militares receberam uma denúncia informando que um indivíduo estava portando parte de uma ossada humana no Parque de Exposições.

No local, os policiais abordaram o homem com dois crânios humanos. Ele confessou que teria furtado do cemitério municipal para repassar a um indivíduo pelo valor de R$ 50. Segundo informou, os crânios seriam usados em um ritual de magia negra.

A equipe esteve no cemitério e constatou que duas sepulturas haviam sido violadas.