Um homem, de 40 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (5) suspeito de abusar de uma mulher, de 37 anos, no centro de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu em um ônibus da linha 400C (Terminal São Gabriel/BH-Direta) na rua Rio de Janeiro e o homem teria passado a mão nos seios da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher contou que estava sentada na janela e o suspeito ao lado dela e que ela dormiu e quando acordou percebeu que o homem estava passando a mão em seus seios. Ela disse ainda que deu várias cotoveladas no homem e gritou que tinha um tarado no ônibus.

A Polícia Militar foi acionada e o suspeito negou o crime. Ele disse que estava sentado abraçado a sua mochila e que eventualmente pode ter encostado na mulher. Os dois foram encaminhados à Delegacia Adida ao Juizado Especial Criminal, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por importunação ofensiva ao pudor, segundo a Polícia Civil.

Recentemente o caso de um homem que ejaculou em uma mulher em um ônibus de São Paulo chamou a atenção dos brasileiros. O suspeito já tem 16 passagens por assédio em transporte público.