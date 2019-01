Um homem de 47 anos foi preso no sábado (19) suspeito de atear fogo no galpão de uma fazenda no povoado Campo Grande, zona rural de Pitangui.

De acordo com a Polícia Militar, ele confessou o crime, mas não informou a motivação. O incêndio provocou vários danos à propriedade, segundo a PM.

O proprietário do local, de 58 anos, relatou para a polícia que as chamas começaram em bagaços de cana. A filha dele, de 32 anos, disse que o tio dela era o responsável por atear fogo no local.