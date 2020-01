Um homem de 43 anos foi preso nesta segunda-feira (20), em Piumhi, suspeito de estuprar uma idosa de 80 anos. Segundo informações repassadas pela delegada Karen Hellen, o crime foi registrado no dia 21 de dezembro de 2019 e após diligências da Polícia Civil, o suspeito foi encontrado em casa, no Bairro Nova Esperança.

O crime

A delegada explicou que a idosa estava em casa na madrugada do dia 21 de dezembro, quando foi vítima do estupro. Karen relatou que a vítima ouviu alguns barulhos de conversa e pensou que pudesse ser o filho que mora com ela.