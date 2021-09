Um homem, suspeito de matar o vereador Gilson Machado da Silva, de 51 anos, conhecido como Gilson Motorista (Democratas), que atuava em Rubim, no Vale do Jequitinhonha, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (29). Ele estava desaparecido desde o dia do crime, mas foi localizado e detido em Almenara, na mesma região.

O suspeito era ex-marido da atual companheira do vereador e estava insatisfeito com o relacionamento dos dois. Por causa disso, colocou fogo na casa da mulher, que, no momento do crime, estava na companhia de Gilson.

O vereador inalou muita fumaça, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A mulher contou à PM que saiu da casa onde morava com o suspeito levando a filha do casal. Disse também que ela e o ex-companheiro estavam disputando o imóvel que foi incendiado.

A mulher relatou ainda que o ex-marido chegou na casa, a ameaçou com um facão e incendiou o imóvel. A Polícia Civil concluiu o inquérito no dia 15 de setembro.