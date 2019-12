Um homem, de 33 anos, foi preso por suspeita sequestrar e ameaçar o ex-sogro, de 57, neste sábado (28), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele ainda é suspeito de ameaças e agressão à ex-companheira, de 26 anos.

Segundo a Polícia Militar (PM), no último dia 27, a jovem terminou o relacionamento com suspeito Ricardo Mateus Diniz Amaral, de 33 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, ele não teria aceitado o fim da relação, começando a ameaçar a mulher de morte.

Segundo a PM, no dia seguinte ao término, a ex-companheira teria dito que precisava ir até a casa em que viviam para pegar alguns objetos, mas Ricardo teria agredido a jovem com uma mordida no ombro.

Depois disso, ele teria ainda amarrado os pés e os braços do ex-sogro, colocado o homem dentro do porta-malas de um carro e seguido para a região da lagoa Várzea das Flores.