Um homem de 52 anos foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após um acidente na Comunidade de Campo Alegre, zona rural de Pimenta, neste sábado (4).

Segundo o Samu, o acidente foi com um trator, contudo não foram repassados detalhes sobre o ocorrido. A vítima estava consciente, porém se queixava dor abdominal quando o resgate chegou.

O homem recebeu os primeiros atendimentos no local, foi medicado conforme orientação do médico da unidade, imobilizado e levado até o trevo de Pimenta onde a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga o encaminhou para a Santa Casa do município. O Hospital não informou o estado de saúde do paciente.

Matéria do G1