A Polícia Militar de Campo Belo foi acionada a comparecer à rua Romão Fagundes do Amaral, nesta quinta-feira (29), onde havia ocorrido um roubo.

No local, os policiais constataram o fato, onde vítima e testemunha relataram que o suspeito havia fugido sentido à rua Aristides Reis.

Nas buscas, os militares encontraram o suspeito, de 27 anos, já conhecido no meio policial. O homem foi abordado e recebeu voz de prisão. Com ele, foi encontrada apenas a carteira da vítima, um homem de 56 anos.

A vítima relatou que quando estava indo para a sua residência, por volta das 21h, foi abordada pelo suspeito. O homem disse que a vítima tinha negado um cigarro a ele, partindo para a agressão com socos, e ainda mordeu no pescoço da vítima, que resultou em uma escoriação, e puxou a carteira que estava no bolso traseiro da calça, fugindo em seguida.

Durante registro do Boletim de Ocorrência, foi encontrada nas partes íntimas a quantia de R$ 470.