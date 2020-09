Na manhã deste sábado (26), um motorista foi socorrido pela equipe do Samu, após o veículo que ele conduzia subir em um canteiro localizado na Avenida Afonso Pena, em Campo Belo.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista relatou que perdeu o controle direcional do veículo devido a claridade do sol, o que impossibilitou a visão e não enxergou a rotatória.

O Samu prestou atendimento à vítima, um homem de 58 anos, ele estava consciente, com corte no supercílio esquerdo, sangramento nasal e queixando de dor no tórax. .

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA de Campo Belo.