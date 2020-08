Um homem ficou gravemente ferido em um acidente na tarde desse sábado (1º) na BR-262, entre a ponte do Rio Pará e o trevo de acesso a São Gonçalo do Pará, sentido Nova Serrana/Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma caminhonete com placas de Betim colidiu com a lateral de uma carreta bitrem.

O motorista da caminhonete, de 36 anos, ficou preso às ferragens, foi desencarcerado e estabilizado em conjunto com uma Unidade de Suporte Avançado da concessionária responsável pela rodovia.

Os bombeiros informaram que a vítima estava consciente, porém confusa, e com fratura aberta no fêmur da perna esquerda, lesão fechada no joelho direito e arranhões nos braços.