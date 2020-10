A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado às 21h54 de terça-feira (20), para atendimento de uma vítima ferida a golpes de arma branca, na rua Tavico Araújo, bairro Nossa Senhora das Graças, em Itapecerica.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) da cidade fez o atendimento de um homem, de 29 anos. Estava consciente, com perfurações provenientes de arma branca (faca) no tórax e mãos.

Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi medicado conforme orientação do médico regulador e encaminhado para a Santa Casa de Itapecerica.

Às 22h32 a Central recebeu nova ligação, solicitação de transferência do paciente. Foi empenhada a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Oliveira para a Sala Vermelha do Pronto Atendimento de Oliveira.