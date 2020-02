Da Redação

A assessoria de comunicação do Samu Oeste divulgou na manhã deste sábado (22), que na noite de sexta-feira (21), por volta das 22h30, a equipe do serviço foi acionada para realizar o resgate de uma vítima ferida no bairro Quinzinho.

Ao chegar no local (rua Ezaltino Ferreira), a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga fez o atendimento de um homem de 35 anos, que estava consciente, com um ferimento na cabeça e queixando dor pelo corpo.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para a UPA de Formiga.