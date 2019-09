O que era para ser uma festa familiar por muito pouco não terminou em feminicídio. Um homem de 29 anos esfaqueou a própria mulher, uma jovem de 22 anos, após uma discussão banal. De acordo com testemunhas, o casal se desentendeu depois que um copo caiu no chão e quebrou.



A tentativa de assassinato aconteceu na madrugada desta segunda-feira (16), na comemoração do batizado do filho do casal. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim das Alterosas, em Betim, na Grande BH. De acordo com o jornal Hoje em Dia, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.



Já a vítima, que levou sete golpes de faca, segue internada no Hospital Regional de Betim. Além do caçula, de apenas 7 meses, o casal tem outros dois filhos juntos, de 5 e 6 anos. Conforme testemunhas, nenhuma das crianças presenciou o crime.



Briga



A mãe da jovem contou aos policias militares que a família estava reunida celebrando o batizado do filho mais novo do casal, quando os dois começaram a brigar durante a festa. Segundo a mulher, a vítima e o suspeito haviam ingerido bebida alcóolica.



O casal se desentendeu e partiu para agressão depois que um copo caiu no chão. Ainda de acordo com a mãe da vítima, o genro pegou uma faca de cozinha e golpeou a esposa. Depois do crime, ele fugiu em um veículo Jetta preto e ainda não foi encontrado.



A jovem foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Atendimento Imediato (UAI) Alterosas, onde foi internada em uma sala de tratamento intensivo. Depois que recebeu o primeiro atendimento, ela foi transferida para o Hospital Regional de Betim, onde segue internada com quadro de saúde estável. De acordo com a PM, a vítima foi golpeada no tórax, abdômen e braço esquerdo.

Rastreamento foi realizado na região, mas até o momento o suspeito não foi preso. A perícia esteve no local do crime, na rua Pio IX, e o caso será investigado pela Polícia Civil. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Plantão de Betim.

Imprimir