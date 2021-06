Após uma briga com a mulher, um homem de 33 anos começou a dar várias facadas na companheira pelas costas até matá-la. Ele só parou as agressões depois que a faca escorregou e cortou a mão dele. O crime ocorreu no bairro Santa Maria, na região Oeste de Belo Horizonte.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem disse que chegou em casa, na noite dessa segunda-feira (21), e o casal começou uma discussão. Na versão dele, a vítima, de 38 anos, disse que o colocaria para fora de casa.

Nesse momento, ele se irritou, se apossou de uma faca e começou a esfaquear a mulher pelas costas. Ele mesmo contou que só parou as agressões quando cortou a própria mão com a arma.

Após o crime, um vizinho da mulher, que é enfermeiro, prestou os primeiros socorros. O suspeito permaneceu o tempo todo sentado ao lado da mulher morta e não tentou fugir. Com a chegada da polícia, ele confessou o crime.

O suspeito foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste, onde recebeu atendimento médico por causa do corte na mão e depois foi levado para a Delegacia de Plantão (Deplan 2), na rua Conselheiro Rocha, região Leste.

A mulher levou facadas nas costas, tórax e mão esquerda. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte. O crime será investigado.

Fonte: O Tempo