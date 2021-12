Um homem de 32 anos foi morto nessa segunda (6), depois de tentar atacar policiais militares com um arco e flecha e um facão, em São João do Manhuaçu, na Zona da Mata. As autoridades foram acionadas na altura do KM 615 da BR-116, onde o homem já havia ferido três pessoas com as armas e ainda matado um cachorro, conforme a corporação.

Aos militares, duas das vítimas relataram que estavam andando de carro quando foram surpreendidas pelo autor, que bateu com a corrente no para-brisa do veículo. Com o impacto, o vidro quebrou e os cacos feriram os passageiros.

Ao perceber a chegada da Polícia Militar no local, o homem lançou flechas em direção aos militares, que ainda tentaram convencer o autor a largar as armas. Nesse momento, o agressor partiu pra cima da guarnição com o facão.

Para conter o avanço dele, a equipe policial o atingiu com dois disparos e o homem morreu no local.