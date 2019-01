Um homem está entalado há mais de 36 horas na tubulação de ar-condicionado de um shopping em São Vicente, no litoral de São Paulo. Segundo a polícia, o indivíduo foi notado após começar a gritar pedindo socorro. Uma operação acontece, desde a noite de quinta-feira (17), para tentar retirar o suspeito do local.

O suspeito invadiu o Brisamar Shopping na noite da última quarta-feira (16). De acordo com informações da polícia, o homem acessou a unidade e invadiu uma loja de telefonia, onde, segundo testemunhas, roubou dezenas de smartphones e tentou escapar entrando pela tubulação do ar-condicionado.

Em seguida, ainda segundo a polícia, ele tentou fugir rastejando pela tubulação do ar-condicionado da unidade para despistar qualquer possibilidade de flagrante. Entretanto, o suspeito acabou entalado no espaço. Sem saída, ele resolveu pedir socorro e foi notado por funcionários e bombeiros civis do shopping.