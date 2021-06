Um homem de 34 anos ficou ferido após acidente na tarde desse sábado (12), com moto aquática, no Clube Furnas, em Formiga.

A equipe do Samu foi acionada e, no local, fez o atendimento da vítima, que estava consciente, com sangramento ativo em fratura grave no joelho direito e queixando de dor intensa.

O homem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador e encaminhado para a Sala Vermelha da Santa Casa de Formiga.

Homem é agredido no Nossa Senhora de Lourdes

O Samu também atendeu uma ocorrência de uma agressão física na madrugada deste domingo (13).

O fato ocorreu na Rua Valência, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Formiga.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga fez o atendimento de um homem, de 28 anos. Estava consciente, com ferimento em uma das pernas.

Recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA de Formiga.

O motivo da agressão não foi informado.

Fonte: Samu