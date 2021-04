Um homem de 39 anos ficou ferido após se acidentar com uma roçadeira, na manhã desta segunda (19). Na área rural de Cláudio conhecida como Rocinha.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Cláudio fez o atendimento da vítima, que estava consciente, com ferimento na parte de cima do pé direito.

O homem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador e encaminhado para a Santa Casa da cidade.

Fonte: Samu