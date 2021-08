Um acidente de trabalho foi registrado em uma mineradora na altura do km 476 da BR-354, em Arcos, na madrugada deste domingo (21).

De acordo com informações do Samu, ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Arcos fez o atendimento de um homem, após ter a perna prensada de um rolo compressor. A vítima havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A idade dele não foi informada.

O homem estava consciente e queixando de muita dor em possível luxação na perna esquerda.

Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador e encaminhado para o Hospital São José, em Arcos.