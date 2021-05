Um homem de 44 anos ficou ferido no início da noite dessa terça-feira (25) após um acidente envolvendo um Fiat/Siena, com placas de Arcos e um caminhão Mercedes Benz, com placas de Formiga, na Br-354, entre Arcos e Formiga. O acidente aconteceu por volta das 18h na altura do KM 439.

De acordo com informações, o carro seguia de Arcos para Formiga, quando foi surpreendido pelo caminhão carregado de madeira de eucalipto, que seguia no sentido contrário e realizou uma manobra de conversão à esquerda com intuito de acessar a rodovia MG-439, no sentido a cidade de Pains. O motorista do caminhão não percebeu a aproximação do Siena, adentrando em sua frente, não sendo possível evitar a colisão lateral.

Devido ao impacto, um passageiro do carro sofreu ferimentos leves e foi socorrido por usuários da via e encaminhado para a Upa de Formiga. Já o motorista do carro de 53 anos e do caminhão de 42 anos, não sofreram ferimentos.

Após a colisão, o óleo diesel que estava no tanque de combustível do caminhão derramou todo sobre a rodovia. Uma equipe do Corpo de Bombeiros compareceu ao local e realizou a limpeza da pista.