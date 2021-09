Neste sábado (25), o Samu foi acionado para atendimento de um acidente envolvendo um carro e uma carreta, na BR 354, próximo ao km 486, em Arcos.

Ao chegar no local, a equipe de apoio de Arcos encontrou com a equipe do Corpo de Bombeiros que já fazia o atendimento de um homem, de 38 anos.

A vítima estava consciente, com fraturas nas pernas, traumatismo cranioencefálico e ferimento no rosto.

Após os primeiros atendimentos das equipes, foi encaminhado pela USB para a Sala Vermelha da Santa Casa de Formiga.